تجارب خدمية جديدة تستهدف ذوي الإعاقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة ملهمة ومبتكرة، قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل مواقف خدمية مبتكرة لأصحاب الإعاقة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين تجربة المستخدمين وتوفير أعلى مستويات الجودة.

جهاز صوتي ذكي لتسهيل الخدمة

تضمنت المبادرة تركيب جهاز صوتي ذكي في المواقف، يمكن أصحاب الإعاقة من طلب الخدمة مباشرة من السيارة دون الحاجة إلى الدخول إلى المبنى. هذا الحل التقني المبتكر يعزز من استقلالية الأفراد ويسهل تجربتهم الخدمية.

تعزيز الالتزام بمعايير الجودة

هذه الخطوة تأتي ضمن نهج استراتيجي شامل يتبناه الهيئة لتحسين تجربة المستفيد وتقديم خدمات شمولية. كما تعكس الالتزام الفعلي بتطبيق معايير الجودة في البنية التحتية للخدمات المقدمة.

بيئة خدمية صديقة للجميع

الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إيجاد بيئة خدمية صديقة للجميع تتماشى مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة الحياة وتمكين الفئات المختلفة من الوصول الميسر إلى الخدمات الحكومية.

شمولية المواصفات القياسية

تحرص الهيئة على شمولية المواصفات القياسية التي تعتمدها، من حيث مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في المنتجات والخدمات. وتضمنت هذه المواصفات متطلبات تفصيلية لعدد من المنتجات والخدمات ذات العلاقة.

تطوير تجربة الخدمة

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الخدمة لذوي الإعاقة وتوفير بيئة خدمية تراعي احتياجاتهم بشكل كامل.