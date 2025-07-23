شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق أكاديمية الفنون والثقافة لتنمية المواهب الطلابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق أكاديمية الفنون والثقافة بشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة، في نموذج تعليمي يدمج بين المنهج الدراسي المعتمد وبرامج ثقافية متخصصة.

ويأتي ذلك ضمن بيئة محفزة لاكتشاف وتنمية وصقل مواهب الطلاب والطالبات في مجالات الثقافة والفنون، خلال مراحل التعليم العام، بما تتميز به الأكاديمية من رؤية لصناعة جيل مبدع يُثري المشهد الثقافي في المملكة.

وتستهدف الأكاديمية في مرحلتها الأولى طلبة الصف الرابع الابتدائي، وطلبة الصف الأول المتوسط، في مدارس بمدينة الرياض بحي النخيل (مخصصة للبنين)، وجدة بحي أبحر الشمالية (مخصصة للبنات).