جبال هروب تخطف الأنظار بجمالها الساحر وتضاهي الريف الفرنسي

الرياض - علي القحطاني - تخطف جبال هروب في منطقة جازان الأنظار بجمالها الخلاب وطبيعتها الساحرة، حيث تتوشح القمم بالضباب، وتتناثر الخضرة بين السفوح في مشهدٍ يأسر القلوب ويضاهي روعة الريف الفرنسي في الشتاء.

وتشتهر هروب بمناخها المعتدل صيفًا، ما يجعلها وجهة سياحية مفضلة للهروب من حرارة المدن، وخاصة لعشاق الطبيعة والمغامرات الجبلية.

ويذكر أن محافظة هروب، يحدها من الشمال محافظة الريث، ومن الجنوب قبائل بلغازي، ومن الشرق جبال الحشر وبني صهيف التابعة لمحافظة الدائر بني مالك، وغربا قبائل النجوع وقبائل عبس والحسيني التابعة لمحافظة صبيا.

وتعد هروب من المناطق الواقعة على الحافة الغربية لجبال السروات، وطبيعة السطح بها جبلي بشكل عام، وتتخللها بعض الأودية، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كيلومتر مربع تقريباً، ومناخ محافظة هروب هو مناخ مداري نظرا لوقوعها ضمن المنطقة المدارية، وتشتد برودة الطقس في فصل الشتاء في مرتفعات المحافظة الجبلية، بينما تنخفض كلما اتجهت إلى الأسفل جهة الأودية.