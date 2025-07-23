احصل على صكك الآن بطباعة صك إلكتروني من ناجز برقم الهوية بخطوات سهلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتساءل الكثير من الأشخاص عن طرق طباعة صك إلكتروني من ناجز برقم الهوية، وفي ظل تطور العصر الرقمي وتحول الخدمات إلى النسخة الإلكترونية، قامت وزارة العدل بتقديم خدمة طباعة الصك الإلكتروني بشكل سهل وميسر عبر منصة ناجز.

خدمات منصة ناجز:

من خلال منصة ناجز، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى خدمات الطباعة الإلكترونية للصكوك العقارية أو الشرعية دون الحاجة لزيارة الفروع الحكومية أو التعامل مع الإجراءات التقليدية.

خطوات طباعة الصك:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى قسم خدمات كتابات العدل.

الضغط على الاستعلام عن صك عقاري.

تسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم في منصة النفاذ الوطني.

إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الصك المراد الاستعلام عنه.

طباعة الصك مباشرة أو حفظ نسخة إلكترونية.

شروط تحويل الصكوك:

وزارة العدل تحدد شروط تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية لضمان سهولة التحقق وتوثيق البيانات العقارية. من بين الشروط:

صلاحية الصك الورقي.

تقديم الطلب بواسطة المالك نفسه أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.

باستخدام خدمة طباعة الصك الإلكتروني من ناجز، يمكن للمستخدمين تسهيل الإجراءات القانونية والعقارية بسهولة ويسر.