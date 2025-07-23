خطة إزالة المناطق المحددة في أسماء الأحياء بجدة لعام 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في مدينة جدة عن خطة لإزالة بعض الأحياء العشوائية في المدينة، وذلك ضمن جهودها لتطوير الحياة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط التنمية المستدامة لتحويل جدة إلى مدينة أكثر أمانًا وجاذبية للسكان والزوار.

للتأكد من إدراج حيك ضمن الأحياء المعنية بالإزالة في عام 1447، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الرسمي لنظم المعلومات الجغرافية التابع لأمانة جدة.

– اختيار خيار “خريطة الإزالات 1446”.

– إدخال اسم الحي أو رقم القطعة العقارية.

– مراجعة الخريطة لتحديد موقع العقار.

وبالنسبة لشروط الحصول على تعويضات إزالة الأحياء، يجب تقديم صك الملكية وصور حديثة للعقار قبل الإزالة، بالإضافة إلى تحديد موقع العقار بدقة. التعويض يمكن أن يكون مبلغا ماليا أو وحدة سكنية بديلة.

في حال رغبتك بتقديم اعتراض رسمي على قرار الإزالة، يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية لأمانة جدة واختيار خدمة “الاعتراض على قرار الإزالة”. يتطلب الأمر إرفاق المستندات المطلوبة وصك الملكية.

أمانة جدة كشفت عن قائمة الأحياء المشمولة بخطة الإزالة لعام 1447، وتضم القائمة أحياء مثل حي البترومين وحي الغليل وحي النزلة اليمانية وحي القريات وحي الثعالبة وحي الكندرة.

هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية أفضل في مدينة جدة.