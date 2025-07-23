تحديث مؤهلك الدراسي عبر منصة أبشر 1447 لتثبيت شهادتك والحصول على ترقية أكاديمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة تحديث المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 كوسيلة رائعة لتمكين المواطنين والمقيمين من تحديث بياناتهم التعليمية بكل سهولة وسرعة. هذه الخدمة تساعد في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتوظيف والترقيات والحصول على الخدمات المختلفة التي تتطلب بيانات دقيقة ومحدثة عن المؤهلات العلمية.

كيفية تحديث المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447

– يتم تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على منصة أبشر.

– في الصفحة الرئيسية، اضغط على خيار “خدماتي”.

– اختر الأحوال المدنية من قائمة الخدمات.

– ابحث عن خدمة تحديث المؤهل العالي.

– قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل اسم الجامعة وسنة التخرج.

– قم بإرفاق نسخة إلكترونية واضحة من شهادة التخرج أو الوثيقة الأكاديمية.

– تحقق من صحة البيانات واضغط على زر “إرسال”.

– تابع حالة الطلب من خلال قسم “طلباتي” لاستكمال العملية بكل سهولة وسرعة.

المعايير الأساسية لنجاح خطوات تحديث المؤهل الدراسي

– يجب أن يكون المؤهل الدراسي موثق لدى جهة تعليمية معترف بها داخل السعودية أو دوليا.

– يجب أن تتطابق البيانات المُدخلة مع المعلومات على الوثيقة الرسمية المرفقة.

– يجب أن تكون لديك حساب مفعل على منصة أبشر لاستخدام الخدمة.

– يجب إرفاق نسخة إلكترونية واضحة من الشهادة بصيغة PDF أو صورة عالية الجودة.

– لا يجب وجود تكرار للمؤهل نفسه في السجل الإلكتروني.

– يجب أن يكون المؤهل الدراسي مُصدره جامعة أو معهد معترف به محليا أو دوليا.

هذه الخدمة تأتي لتحسين جودة البيانات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على الأفراد، مما يجعلها أداة فعالة لتحسين العملية التعليمية والمهنية للجميع.