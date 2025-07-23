جامعة الطائف تختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لعام 2025م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الطائف بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، برنامج موهبة 2025 الإثرائي الأكاديمي في موسمه الثالث على التوالي.

واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة التخصصية في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية وغيرها من المجالات الثرية، استهدفت من خلالها الطلبة الموهوبين من جميع مناطق ومدن ومحافظات ومراكز المملكة.

وأوضحت جامعة الطائف إلى أن البرامج التعليمية وحقائب محتواها العلمي، حققت إقبالا جليا للطلبة من مختلف مناطق الوطن من الموهوبين والمبتكرين المبدعين، واكتمال كل المقاعد للجنسين بنحو 100 مقعد، وخصصت في أعمالها، دعم الطموح وتشجيع الطلبة على المزيد من العطاء والتقدم نحو المستقبل، مشيرة إلى أن البرامج اعتمدت أوقاتها التعليمية في فترة الصيف؛ للاستفادة من أوقات الفراغ للطلاب والطالبات، وتوفير بعض المهارات لديهم، وإكسابهم الإبداع والابتكار.