شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السبر يوضح حكم تأدية السنة البعدية للظهر قبيل صلاة العصر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر الحكم الشرعي بشأن أداء المرأة للسنة البعدية لصلاة الظهر قبيل صلاة العصر.

وقال الشيخ السبر خلال استضافته على قناة «الرسالة»: “في حديث النبي ﷺ: من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة نافلة، بني له بيت في الجنة”، موضحًا أن الركعات هي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان ثم يسلم ويصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء”.

وأضاف: “إذا أردت أن تؤخر الصلاة القبلية، فهذا خلاف فعل النبي ﷺ”.