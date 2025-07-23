عاجل!! عقوبة رادعة على ترك الأطفال أقل من 10 سنوات دون مرافق في المركبة.. المرور السعودي يوضح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نظرًا لقيام الكثير من الأفراد بواحد من السلوكيات الشهيرة غير المسؤولة على الإطلاق وهو ترك أطفالهم في المركبات وحدهم دون وجود مرافق بالغ؛ فإن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خرجت ببيان رسمي عاجل تؤكد فيه على أن اعتبار هذا السلوك مخالفة حسب النظام.

إذ ورد في بيان إدارة المرور أن المخالفة تنص على معاقبة كل صاحب مركبة يترك الأطفال الأقل من 10 سنوات في المركبة بمفردهم دون مرافق راشد.

عقوبة ترك الأطفال في المركبة دون مرافق

في هذا الصدد وبعد تأكيد اعتبار ترك الأطفال الأقل من العاشرة عمرًا في المركبات بمفردهم من المخالفات المرورية؛ فإنه لا بد من التنويه على أن العقوبة المفروضة هنا هي الغرامة المالية والتي تبدأ من 300 ريال وتبلغ كحد أقصى 500 ريال.