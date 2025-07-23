تجارة مشبوهة: تورط مدير المشتريات في تزوير منتجات استهلاكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بمدير مشتريات شركة تجارية يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. وذلك نتيجة حيازته لمنتجات استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت الفرق الرقابية للوزارة أنه تم ضبط 24,200 قطعة صحون بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، خلال جولاتها التفتيشية في محافظة خميس مشيط.

وبموجب الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، تم فرض غرامة مالية وإغلاق مقر المنشأة لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة. كما تم نشر الحكم على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم. حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة السعودية لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق.