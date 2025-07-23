أمانة الجوف: تهيئة 452 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة خلال النصف الأول من العام الحالي، تهيئة وتهذيب 452 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وأزالت 1800 مظلة عشوائية لوقوف السيارات داخل الأحياء، وصيانة 31 ألف م2 من ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة خلال النصف الأول من العام الحالي، تهيئة وتهذيب 452 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وأزالت 1800 مظلة عشوائية لوقوف السيارات داخل الأحياء، وصيانة 31 ألف م2 من ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة. وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري تقليم وتنسيق وزراعة 60,055 شجرة في الشوارع، ومعالجة وضع 1638 حاوية نفايات داخل الأحياء، ورفع 109 آلاف م3 من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 4123 من أعمدة شبكات الإنارة، و12,550 مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 1447 من اللوحات الدعائية المخالفة، و358 من الكتابات المشوهة للجدران، بالإضافة إلى سحب 54 سيارة تالفة من الشوارع والأحياء، ومعالجة وضع 630 من الباعة الجائلين.

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