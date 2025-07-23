أمانة تبوك تنفذ أكثر من 119 ألف زيارة رقابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، خلال النصف الأول من العام الحالي، 119,657 زيارة رقابية ميدانية شملت مختلف الأنشطة التجارية والخدمية في مدينة تبوك.
واستحوذت الرقابة الصحية على النصيب الأكبر من الزيارات بواقع 86,491 زيارة، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية وتطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية، كما استهدفت الجهود الرقابية الأسواق بـ33,166 زيارة.
وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 35,100 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة وتم إنذارها، وإغلاق 11 منشأة لمخالفات تستوجب الإغلاق، وتصدرت مخالفات الرقابة الصحية القائمة بـ 32,387 مخالفة، ثم الرقابة على الأسواق بـ 2,713 مخالفة. وأكد وكيل الأمين للتراخيص والامتثال المهندس عويض العطوي، استمرار جولات الفرق الرقابية لضمان امتثال المنشآت كافة للأنظمة واللوائح البلدية، داعيا أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات، للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان منطقة تبوك وزوارها.
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