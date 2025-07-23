«غرفة المدينة» تعزز وعي الاستثمار الاجتماعي في القطاع الخاص

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أمس، ورشة عمل بعنوان «مبادرة رفع الوعي بالاستثمار الاجتماعي في القطاع الخاص»، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الاستثمار الاجتماعي في المنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أمس، ورشة عمل بعنوان «مبادرة رفع الوعي بالاستثمار الاجتماعي في القطاع الخاص»، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الاستثمار الاجتماعي في المنطقة. وقدم الورشة كل من أخصائي تخطيط ومتابعة الاستثمار الاجتماعي بالمركز عثمان الملا، ومستشارة الاستثمار الاجتماعي مجد العمري، حيث استعرضا عددا من المحاور المهمة، شملت: مفهوم الاستثمار الاجتماعي وأهميته، وسبل تفعيله، والمبادرات الممكنة لتعزيز منظومته، إلى جانب أمثلة على تجارب محلية رائدة، ومنهجيات قياس الأثر الاجتماعي، والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للاستثمار الاجتماعي.

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