4 أبطال جدد يتوجون في الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025 المقام في الرياض، لحظات تاريخية حافلة بالإنجازات والانتصارات المذهلة، إذ واصلت الأندية واللاعبون من مختلف أنحاء العالم تقديم مستويات رائعة، وسط أجواء استثنائية تليق بأكبر حدث في عالم الألعاب التنافسية.

وأسفرت أحداث الأسبوع الثاني عن تتويج 4 أبطال جدد، إذ أحرز فريق Gen.G Esports لقب بطولة «League of Legends» بعد انتصاره المثير بنتيجة 3 - 2، على الفريق الصيني AG.AL في نهائي حبس الأنفاس، ليواصل سلسلة انتصاراته التي بلغت 26 مباراة دون خسارة، وهي واحدة من أطول السلاسل في تاريخ اللعبة.

وفي منافسات «Dota 2»، قدّم فريق Team Spirit أداء استثنائيا توّج خلاله بلقب البطولة بعد تغلّبه على فريق Falcons بنتيجة 3 - 0، حيث لم يخسر الفريق الروسي إلا جولة واحدة طيلة البطولة، في مشوار يُعد من بين الأقوى على مستوى اللعبة.

وفي لعبة «Mobile Legends: Bang Bang» للسيدات، فرض فريق Vitality سيطرته الكاملة على المنافسات دون أن يخسر أي جولة، متوّجا باللقب بعد فوزه الكبير على Gaimin Gladiators بنتيجة 4 - 0، إذ تمكن الفريق من كسر الرقم القياسي لأسرع مباراة في تاريخ البطولة مرتين خلال المسابقة، حيث حقق الفوز في إحدى الجولات خلال 9 دقائق و36 ثانية.

وأثبت فريق EVOS Esports الإندونيسي جدارته في بطولة «Free Fire» بعد أداء متّزن طوال مراحل البطولة، مكّنه من تحقيق الفوز في 3 خرائط بيوم النهائي، مسدلا ستار المنافسات بتصدره جدول النقاط، وعلى الرغم من اقترابه من حسم اللقب في وقت مبكر، إلا أن التتويج لم يتحقق سوى بعد الجولة العاشرة، عقب معركة نهائية مثيرة أمام فريق Vitality.