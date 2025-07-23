فريق Vitality يتصدر ترتيب الأندية بـ2200 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تبقي 5 أسابيع على ختام كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، يواصل أكثر من 2,000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من النخبة العالمية، التنافس على نصيبهم من أكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الالكترونية، الذي يتجاوز 70 مليون دولار.
وتصدر فريق Vitality ترتيب الأندية بعد ختام 4 بطولات برصيد 2200 نقطة، وفي المركز الثاني فريق Gen.G Esports بـ1800 نقطة، والمركز الثالث فريق Falcons بـ1450 نقطة، وحل رابعا فريق AG.AL بـ 1150 نقطة، وفي المركز الخامس، تعادلت 6 أندية برصيد 1000 نقطة لكل منها، وهي: DetonatioN FocusMe، EVOS Esports ، Team Heretics، Team Spirit، .VK Gaming
وتتواصل الإثارة في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع حدة المنافسة واقتراب الفرق من المراحل الحاسمة، في ظل مشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.
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