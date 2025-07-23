شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مبادرة «تمكين رواد الأعمال في المكاتب الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البلديات والإسكان وبنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، مبادرة «تمكين رواد الأعمال في المكاتب الهندسية»؛ بهدف دعم استدامة القطاع الهندسي وتعزيز الأنشطة الريادية في المملكة، بما يسهم في رفع التنافسية وتحفيز النمو المستمر في السوق المحلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الهندسي وتمكين العاملين فيه، ورفع مستوى التوطين من خلال توفير بيئة محفزة وممكنة للمكاتب الناشئة والمهندسين السعوديين، وتقديم الدعم للمهندسين الراغبين في تأسيس أو تطوير مكاتبهم الهندسية، من خلال توفير التمويل والتدريب والإرشاد المناسب، بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من دخول السوق بكفاءة واستدامة.

وتتضمن المبادرة مسارين رئيسين، إذ يقدم المسار الأول البرامج التطويرية التي تركز على تمكين المشاريع الهندسية من خلال تدريب واستشارات مكثفة، لضمان جاهزيتها للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يضم هذا المسار 3 مراحل، هي: (التسجيل، والقبول، والتأهيل والتدريب). ويوفر المسار الثاني الفرصة لرواد الأعمال من المهندسين المؤهلين للاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، منها «منتج رواد الأعمال» الذي يدعم المشاريع الناشئة بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، و»منتج التميز» ويهدف إلى دعم المشاريع الواعدة بتمويل يصل إلى 4 ملايين ريال سعودي.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذا التعاون المشترك يجسد الالتزام بدعم القطاع الهندسي واستقطاب الكفاءات السعودية الشابة، بما يتماشى مع استراتيجية تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال حلول مالية وغير مالية تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.

يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لدعم وتمكين أصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين والشباب السعودي، وتسهيل الإجراءات وتقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع عقاري وهندسي قوي ومستدام.