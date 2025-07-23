هيئة تطوير المدينة تنفذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة تطوير المدينة المنورة 16 مبادرة خلال 2024 ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل وتيسير رحلة الحج والعمرة، وخدمة المصلين في المسجد النبوي، والمساجد الكبرى، وتأهيل المناطق التاريخية، وتطوير البنى التحتية المرتبطة بها.

وشملت المبادرات التي تنفذها هيئة تطوير المدينة المنورة مبادرات «درب الهجرة النبوية»، وتطوير مسار ومنطقة غزوة بدر والأصول التراثية المرتبطة بها، والمراكز والمعارض الإثرائية، وأنسنة الطرق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومبادرة النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، وترسية تطوير موقع معركة أحد «سيد الشهداء» إلى القطاع الخاص، ومبادرة إنشاء وتفعيل مكتب إدارة الوجهة بمنطقة المدينة المنورة لإثراء تجربة الزوار، ومبادرة تطوير موقع غزوة الخندق والساحات المحيطة به، ومبادرة تجهيز البنية التحتية، وتحسين ورفع مستوى المواقع التاريخية والإسلامية والثقافية غير الجاذبة للاستثمار في المدينة المنورة، ومبادرة ساحة الفعاليات الثقافية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

كما تضمنت المبادرات، دراسة وترسية مشروع حافلات النقل السريع ذو المسار المحدد للقطاع الخاص، وتصميم المسار التاريخي بالمدينة المنورة، وتطوير منومة الإرشاد في المنطقة المركزية، وتطوير ميقات ذي الحليفة، وتطوير المواقع التاريخية والمسارات المرتبطة بها الواقعة ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به «المرحلة الأولى»، ومبادرة المشاركة في المعارض السياحية.

وتشكل المبادرات التي تنفذها هيئة تطوير المدينة المنورة، جزءا من منظومة مبادرات تنفذها عدد من الجهات والهيئة الحكومية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف توفير سبل الراحة والأمن والسلامة للمصلين والزائرين، من خلال مبادرات منوعة تشمل تنفيذ المشروعات، وتطوير الكوادر البشرية، وإدارة الحشود، وصولا إلى تسخير أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأثمرت جهود منظومة برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن إنجازات ملموسة من خلال 89 مبادرة نوعية؛ تهدف إلى تعزيز التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن، إذ بلغت نسبة مؤشر أداء المبادرات 95% من خلال حالة سير المبادرات ومراحل تنفيذها، حيث أُنجزت 34 مبادرة، فيما ما زالت 47 مبادرة على مسار التنفيذ، في حين تأخر تنفيذ 4 مبادرات، كما لم تبدأ 4 مبادرات أخرى.

وحقق البرنامج قفزة في حجم المبادرات المنفذة لخدمة ضيوف الرحمن خلال 2024م، بمجموع 89 مبادرة، نفذتها 23 جهة، مقارنة بـ69 مبادرة خلال العام السابق 2023 نفذتها 20 جهة مشاركة، وتغطي المبادرات القطاعات الأمنية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافية، والمالية، والسياحة، والاستثمار، والقطاع غير الربحي، والنقل الجوي، والأوقاف، والمبادرات التقنية، والإسعافية، والصحية، إضافة إلى مبادرات الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.