شكرا لقرائتكم خبر «المستكشف الصغير» ينطلق في عسير لربط الأطفال بتراثهم وتعزيز مواهبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فعاليات برنامج «المستكشف الصغير»، التي تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية وتنمية الوعي السياحي لدى الأطفال، إضافة إلى تنمية مواهبهم وإبداعاتهم، وذلك ضمن برامج الإجازة الصيفية.

ويستهدف البرنامج الذي تتواصل أنشطته حتى نهاية محرم الحالي، أكثر من ألف طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، من خلال فعاليات تُقام في عدد من المواقع بالمنطقة، تشمل أنشطة تفاعلية وثقافية وفنية ورياضية ومغامرات وورش عمل، في أجواء تعليمية ممتعة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة عسير فهد عقالا، أن البرنامج يسعى إلى تعريف الأطفال بتراث المنطقة وطبيعتها، وترسيخ القيم الوطنية من خلال تعزيز «رباعية القيم» التي تشمل (الاحترام، والمسؤولية، والإتقان، والعطاء)، مبينا أن الأنشطة المصاحبة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية.

ويتيح برنامج الفعالية للأطفال التعرف على المأكولات المحلية وتجارب الطهي التقليدي، بما يعزز من تفاعلهم مع البيئة الثقافية للمنطقة، ويُسهم في بناء شخصية الطفل المعتز بهويته، وتنمية روح التعاون والانتماء والمسؤولية لديه.