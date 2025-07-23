المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل المنتخب السعودي للرياضيات أمس إلى الرياض، بعد أن حقق 6 جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO 2025، الذي أقيم في مدينة صن شاين كوست الأسترالية، خلال الفترة من 10 - 20 يوليو الحالي، بمشاركة 630 طالبا وطالبة يمثلون 110 دول.

وحصد الفريق السعودي 3 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير، في إطار مشاركة المملكة في المنافسات العلمية الدولية، بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، ليصل إجمالي ما حققته المملكة في هذه المسابقة منذ انضمامها عام 2004م، إلى 12 ميدالية فضية، و48 ميدالية برونزية، و22 شهادة تقدير.

ونال الميداليات البرونزية، كل من الطالب يوسف أيمن بخيت من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، والطالب عبدالسلام عبدالله السلمي من إدارة تعليم المدينة المنورة، والطالب معاذ سعيد القحطاني من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فيما حصل على شهادات التقدير كل من الطالب أحمد فريد الخلاوي من إدارة تعليم جدة، والطالب أحمد سعد الشهري من إدارة تعليم الرياض، والطالب محمد أحمد الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية.

ويعد أولمبياد الرياضيات الدولي، من أعرق المسابقات العلمية على مستوى العالم لطلبة المرحلة الثانوية، إذ أطلقت أولى دوراته في رومانيا عام 1959 بمشاركة 7 دول، فيما تجاوز عدد الدول المشاركة في نسخته الحالية 120 دولة.

وتبرز مشاركة المملكة المتواصلة في الأولمبياد حرص القيادة الرشيدة، على دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات العلمية، وتمكين الموهوبين من تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وترسيخ حضورها في ميدان التميز المعرفي والابتكار.