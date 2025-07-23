أمانة جدة ترصد أكثر من 6 أطنان من الخضروات وتُزيل حظائر عشوائية ضمن حملات يوليو الرقابية

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وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نُفذت خلال يوليو في نطاقي ذهبان والعزيزية، أسفرت عن إزالة عربات وبسطات عشوائية مخالفة لبيع الخضروات والفواكه، ومصادرة كميات تُقدّر بأكثر من 6.1 أطنان، تم ضبطها خلال عدة جولات رقابية استهدفت المواقع التي تشهد نشاطًا غير نظامي، ضمن جهود الحد من مظاهر البيع العشوائي واستغلال المرافق العامة.
كما نفذت الأمانة خلال الشهر ذاته، حملة ميدانية في نطاق بلدية ذهبان، تم خلالها رصد وإزالة أكثر من 30 حظيرة أغنام عشوائية في عدد من المواقع، شملت "المزيرعية" و"ذهبان الشرقي"، وذلك ضمن خطة شاملة لمعالجة الممارسات المخالفة وإزالة المظاهر التي تسهم في تشويه المشهد الحضري، بما في ذلك الحظائر والخيام والمظلات العشوائية ومخلفات البناء.
وأكدت أمانة جدة أن فرقها الرقابية تواصل أعمالها الميدانية على مدار الساعة، وفق خطة تستهدف رفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الحياة، والمحافظة على نظافة المرافق العامة وسلامة مرتاديها.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات عشوائية أو مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940، بما يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود تحسين البيئة الحضرية للمدينة.
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