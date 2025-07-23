شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحذر: الحاسد أخطر من الشيطان ويتخفى خلف قناع البراءة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي المعروف، إن الحسد غالباً ما يصدر من الأقربين، محذراً من خطورته وآثاره النفسية والاجتماعية التي قد تتحول إلى مشاعر حقد دفينة يصعب كشفها أو التعامل معها بسهولة.

وأوضح الزعاق أن الشخص الحاسد لا يُظهر نواياه علانية، بل قد يتقن ارتداء قناع البراءة، ويأتي في صورة إنسان مهذب أو صاحب منطق عقلاني، إلا أن حقيقته تظهر في المواقف، حيث يسعى دائماً للبحث عن الزلات واستغلالها للإساءة.

وأشار في حديثه إلى أن التعامل مع الحاسد أكثر خطورة من التعامل مع الشيطان نفسه، قائلاً: “الجلوس مع الشيطان أهون من الجلوس مع حاسد”، موضحاً أن الشيطان يمكن تمييزه بسهولة من مظهره وأفعاله، بينما الحاسد يتسلل خفية تحت غطاء المودة والاهتمام، ليطعن في الخفاء.