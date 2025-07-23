طلب إصدار هوية مقيم بدون ورق عبر أبشر السعودية 1447 أسهل من أي وقت مضى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تماشياً مع التطورات الرقمية في المملكة، أعلنت منصة أبشر السعودية عن إطلاق خدمة إصدار هوية مقيم لعام 1447 هـ بطريقة سهلة وميسرة، مما يسهل على المقيمين الحصول على الهوية دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.

خطوات بسيطة لإصدار الهوية عبر أبشر 1446

تم تصميم خدمة إصدار الهوية عبر أبشر بشكل مرن يضمن السرعة والأمان، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر.

– الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “إصدار هوية مقيم”.

– إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الإقامة وجواز السفر.

– رفع الوثائق المطلوبة (إذا كانت مطلوبة).

– سداد الرسوم المستحقة عبر الدفع الإلكتروني.

– التحقق من البيانات وتأكيد الطلب.

– استلام إشعار بإكمال العملية بنجاح.

– تنزيل الهوية الإلكترونية أو طباعتها حسب الحاجة.

– متابعة الطلب عبر منصة أبشر.

الشروط الضرورية لإصدار الهوية

لإكمال عملية إصدار الهوية بنجاح، يجب توفر الشروط التالية:

– سريان الإقامة عند تقديم الطلب.

– تحديث بيانات جواز السفر على أبشر.

– خلو السجل المروري والإداري من المخالفات.

– إجراء الفحص الطبي المعتمد.

– عدم وجود بلاغ هروب مسجل.

– سداد رسوم الإصدار بالكامل.

– حساب نشط على أبشر.

– الالتزام بالأنظمة واللوائح المحلية.

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طريقة استلام الهوية عبر البريد السعودي

يمكنك الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق لتسليم الهوية مباشرة إلى باب منزلك دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، كل ما عليك هو:

– تسجيل الدخول إلى حسابك على أبشر واختيار خيار توصيل الوثائق.

– اختيار اسم صاحب الهوية وتحديد العنوان بدقة.

– انتظار وصول الهوية عبر البريد السعودي.

– متابعة حالة الشحنة عبر رقم التتبع.

هذه الخدمة تسهل وتسرع عملية إصدار الهوية للمقيمين في المملكة، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.