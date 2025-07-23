اقتران نادر بين القمر والمشتري يضيء سماء المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت سماء المملكة مساء أمس ظاهرة فلكية خاصة، تمثلت في اقتران نادر بين القمر وكوكب المشتري، حيث بدت الأقمار وكأنها تتلاصق بالقرب من بريق “ملك الكواكب”، ما شكل مشهدًا رائعًا جذب اهتمام هواة الفلك والمصورين، عبر موقع الخليج 365.

ما هو الاقتران الفلكي ولماذا يعد نادرًا؟

يحدث الاقتران عندما يلتقي جسمان سماويان في نفس خط الطول الفلكي، ويبدوان قريبين في السماء، بالرغم من فوارق المسافة الهائلة بينهما. وقد وقع الاقتران مساء أمس، بانخفاض زاوية الانفراج بين القمر المكتمل وكوكب المشتري إلى أقل من 0.5 درجة. ويُعد الاقتران مع المشتري من الأحداث النادرة كونه يتكرر مرة كل عدة سنوات، ما يجعله محط اهتمام علمي ومصورين هواة وسلطة الأرصاد.

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أفضل طرق مشاهدة الاقتران والتقاط الصور الفلكية

ينصح الخبراء بمراقبة الاقتران فور غروب الشمس من مناطق مظلّلة وبعيدة عن أضواء المدينة، باستخدام منظار يدوي أو تلسكوب بسيط. ويُفضّل تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي وتحديد فتحة عدسة مناسبة (f/4–f/5.6) وزمن تعريض بين 1 و2 ثانية، لتسجيل بريق المرتبطين بخلفية داكنة. كما يُنصح بمتابعة حركة الكواكب والقمر عبر تطبيقات فلكية لتحقيق رؤية أوضح وأدق.

رصد هذا الحدث دعا الجامعات الفلكية والمتاحف والجهات المهتمة إلى تنظيم فعاليات ميدانية ومحاضرات تعليمية لتعريف الجمهور بالظواهر السماوية وتشجيع الشباب على الانخراط في علوم الفلك.