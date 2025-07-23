بطاقة معالجة ضخمة.. مشروع يخدم المنطقة الصناعية بعتاقة بمعدل 52 ألف متر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ مشروع بطاقة معالجة مياه صناعية بسعة 52 ألف متر مكعب يوميًا في المنطقة الصناعية بـ«عتاقة»، ضمن الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية الصناعية والحد من التلوث البيئي. يأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة صناعية نظيفة، عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل المشروع وتقنيات المعالجة المستخدمة

يعتمد المشروع على أحدث أنظمة المعالجة وتقنيات الترشيح والتعقيم، ليشمل محطة متقدمة لمعالجة مياة المصانع الصناعية والتحويليات. ويمكن فصل المياه الصناعية والاستفادة منها في إعادة الاستخدام الزراعي أو الصناعي، مما يقلل من استهلاك المياه العذبة ويخفف الضغط على الموارد الطبيعية. ويشتمل المشروع على شبكة توزيع وصرف متكاملة تضمن معايير السلامة والبيئة.

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تأثير المشروع على التنمية الصناعية والبيئية

من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة البيئة والصحة العامة في المنطقة الصناعية، نظراً لتقليل تصريف المياه الملوثة في المحيط المباشر. كما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية المستقبلية، ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن من القدرة التنافسية للمصانع العاملة بمنطقة “عتاقة”. ويؤكد هذا المشروع التزام الحكومة بالتحول نحو النمو الاقتصادي الصديق للبيئة وفق رؤية السعودية 2030.