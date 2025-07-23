وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فُجعت الأسرة المالكة اليوم بوفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود، في حادثة أثارت مشاعر الحزن والأسى في المملكة، وأكدت قلوب المواطنين على عمق الروابط الأسرية والإنسانية التي تجمعهم بعائلاتهم. وقد عبّر المقربون والعاملون في الديوان عن بالغ تعازيهم، مؤكدين وقوف القيادة والشعب مع الأمير في مصابه الجلل. عبر موقع الخليج 365.

حضور رسمي وشعبي لتقديم العزاء

شهدت مراسم العزاء حضورًا مهيبًا من شيوخ الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رجال الدين الذين أدوا الصلاة ورفعوا الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة. كما توافد عدد من مواطني الرياض والمناطق المجاورة إلى مكان العزاء لتقديم واجب التعازي، معبرين عن مشاعر التعاطف والتضامن مع الأمير وأسرة الفقيدة.

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مدلولات الحدث وأثره في المجتمع السعودي

يرى خبراء العلاقات الأسرية والاجتماعية أن حضور القيادات وضمها الرسمية في مثل هذه المناسبات يعزز من التلاحم الاجتماعي ويجسّد القيم الإسلامية الأصيلة التي تشجع على المواساة والتراحم. ويُعد هذا العزاء بمثابة رسالة قوية بأن الأسرة الحاكمة تتشارك مع المواطنين في مواقف الحزن والفرح على حد سواء، ما يعكس الاندماج الحقيقي بين الحاكم والمحكوم.

في النهاية، تنعى المملكة العربية السعودية وجموع المواطنين هذه الفقيدة الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.