“عبر منصة ناجز حكومة” وزارة العدل تتيح خدمة الاستعلام عن البيانات العدلية.. بتلك الخطوات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية لجميع الأفراد وهي الاستعلام عن البيانات العدلية من خلال بوابة ناجز، وهي ما أشارت إلى أن الاستفادة منها ممكنة دون أي شروط أو تعليمات صعبة فقط أن يمتلك المستعلم حساب شخصي على البوابة.
طريقة الاستعلام عن البيانات العدلية من ناجز
في هذا الصدد نشارك آلية الاستعلام عن البيانات العدلية من ناجز الإلكترونية، وهي ما تُجرى بإتمام الخطوات الآتية:
- فتح بوابة ناجز الإلكترونية “من هنا“.
- اختيار تبويب ناجز حكومة.
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار الحساب المرغوب الدخول به.
- الذهاب إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.
- تحديد خدمة الاستعلام عن البيانات العدلية.
- قراءة متطلبات الخدمة ثم النقر على أيقونة بدء الخدمة.
- اختيار طلب جديد.
- تسجيل الأسباب الخاصة بالطلب وإرسال الخطاب الصادرة عن الجهة المستحقة لصلاحية الاستعلام.
- التأكيد على الموافقة على التعهد والإقرار.
- الضغط على زر إرسال الطلب.
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