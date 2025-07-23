“عبر منصة ناجز حكومة” وزارة العدل تتيح خدمة الاستعلام عن البيانات العدلية.. بتلك الخطوات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية لجميع الأفراد وهي الاستعلام عن البيانات العدلية من خلال بوابة ناجز، وهي ما أشارت إلى أن الاستفادة منها ممكنة دون أي شروط أو تعليمات صعبة فقط أن يمتلك المستعلم حساب شخصي على البوابة.

طريقة الاستعلام عن البيانات العدلية من ناجز

في هذا الصدد نشارك آلية الاستعلام عن البيانات العدلية من ناجز الإلكترونية، وهي ما تُجرى بإتمام الخطوات الآتية: