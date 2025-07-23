نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، بأداء صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود، في مشهد يعكس تعازي القيادة وروابط الأسرة الحاكمة العميقة. ويأتي ذلك حرصاً من القيادة السعودية على مشاركة المواساة والتعزية في أوقاتها، عبر موقع الخليج 365.

حضور رسمي واجتماعي ليد يواسون الأسرة

شهدت مراسم الصلاة بحضور عدد من أعضاء الأسرة المالكة وكبار المسؤولين، مع مشاركة حاشدة من أفراد المجتمع الذين حرصوا على الوقوف جنباً إلى جنب مع الأمير وأسرة الفقيدة في هذه اللحظة المؤلمة. وأكد نائب أمير الرياض في دعائه بعد الصلاة، على مكانة الفقيدة ودورها المجتمعي، متضرعًا للمولى عز وجل أن يتقبلها بواسع رحمته.

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رسائل التضامن من نبض المجتمع

عبرت وسائل التواصل الاجتماعي عن الامتنان والتقدير لموقف القيادة ومواساتها في هذا المصاب، حيث وصف كثيرون دعم نائب أمير الرياض بأنه “دفعة معنوية قوية”. ويأتي هذا الحضور الرسمي ليؤكد أن أواصر الترابط الأسري والحكومي متينة، وأن حكومة المملكة تولي المواطن والأفراد العائليين اهتمامًا بالغًا في مناسباتهم وأحزانهم.