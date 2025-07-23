برقم الطلب.. استعلم عن تأشيرة الزيارة العائلية من منصة التأشيرات السعودية من هذا الرابط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لجميع أصحاب الطلبات بالحصول على تأشيرات زيارة عائلية أو غيرها إمكانية الاستعلام عن نتيجتها سواءً بالقبول والإصدار، أو الرفض وذلك من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

رابط استعلام طلب تأشيرة زيارة عائلية

هذا وقد تم الكشف عن الخطوات المتبعة من أجل إتمام إجراء الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية، وهي ما تأتي على النحو التالي: