عدن - ياسمين عبدالعظيم - أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لجميع أصحاب الطلبات بالحصول على تأشيرات زيارة عائلية أو غيرها إمكانية الاستعلام عن نتيجتها سواءً بالقبول والإصدار، أو الرفض وذلك من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.
رابط استعلام طلب تأشيرة زيارة عائلية
هذا وقد تم الكشف عن الخطوات المتبعة من أجل إتمام إجراء الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية، وهي ما تأتي على النحو التالي:
- الذهاب إلى البوابة الرسمية منصة التأشيرات – وزارة الخارجية السعودية “من هنا“.
- من الواجهة الرئيسية يتم الذهاب إلى نافذة الاستعلام.
- اختيار نوع الاستعلام إما برقم الطلب، أو رقم طلب التأشيرة أو رقم مستند التأشيرة.
- تعبئة الخانة بالرقم الذي تم اختياره مسبقًا.
- إدخال رقم السجل.
- تدوين رمز الصورة المرئي.
- الضغط على زر استعلام.
- يتم عرض النتيجة إما بقبول الطلب أو الرفض مع بيان السبب بالتفصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر برقم الطلب.. استعلم عن تأشيرة الزيارة العائلية من منصة التأشيرات السعودية من هذا الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.