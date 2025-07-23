استثمار سعودي ضخم.. “سمو القابضة” تضخ 70 مليار جنيه في مشروع بوليفارد بمصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت “سمو القابضة” السعودية عن ضخ استثمار ضخم بقيمة 70 مليار جنيه في مشروع “بوليفارد” السياحي والتجاري داخل مصر، وهو مشروع مستقبلي ضخم يهدف إلى إعادة رسم ملامح المدن الحديثة على نمط التطوير العالمي. ويُعدّ هذا الاستثمار من أكبر المبادرات الخليجية في القطاع العقاري المصري، ويسير ضمن رؤية المملكة لتعزيز الشراكة التنموية الإقليمية. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل مشروع بوليفارد وأهدافه الاستثمارية

يُنفذ مشروع “بوليفارد” في إطار شراكة استراتيجية بين السعودية ومصر، ويضم مزيجًا من المناطق السكنية الفاخرة، والمجمعات التجارية، والمناطق الترفيهية، مع مرافق خدمات متكاملة. وتهدف “سمو القابضة” من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عائد استثماري مستدام، وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، كما يتوقع أن يستقطب المشروع عددًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية ويخلق بنية تحتية حديثة ترفع من قيم العقار والسياحة.

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تأثير الاستثمار على الاقتصاد المصري والسعودي

يسهم ضخ هذا المبلغ الضخم في:

توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات البناء والضيافة والخدمات.

تحفيز القطاع العقاري المصري من خلال ضخ سيولة استثمارية كبيرة.

تعزيز التعاون القطري السعودي المصري في المشروعات القومية وتحريك عجلة الاقتصاد.

رفع معدلات التنمية المستدامة عبر مشاريع حضرية متكاملة تواكب النمو السكاني والتغيرات العمرانية.

يأتي هذا الاستثمار تأكيدًا على أن سياسات الاستدامة والعلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة تشهد تطورًا ملموسًا في مجالات الشراكة الاستثمارية وأنشطة البنية التحتية المشتركة.