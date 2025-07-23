الحقيل: دخلنا منتصف الصيف وجمرة القيظ بدأت بالفعل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن المملكة دخلت فعليًا منتصف فصل الصيف، مشيرًا إلى بدء جمرة القيظ وهي المرحلة الأشد حرارة خلال العام، وتُعرف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما يستوجب الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، عبر موقع الخليج 365.

ما هي جمرة القيظ وما تأثيرها على المواطنين؟

جمرة القيظ تُعد من أشد فترات الصيف حرارة، وتستمر عادة لعدة أسابيع خلال شهري يوليو وأغسطس. وخلال هذه الفترة، تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تتجاوز في بعض المناطق 47 درجة مئوية. وتُسبب هذه الموجة ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء ومصادر المياه، كما تزيد احتمالات حدوث ضربات شمس خاصة بين كبار السن والعمالة الميدانية.

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توصيات لمواجهة الحرارة المرتفعة خلال جمرة القيظ

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات الصحية، مثل شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر للشمس في فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة. كما تم توجيه البلديات إلى تكثيف جهودها لمراقبة جودة المرافق العامة، وتوفير أماكن مظللة في الحدائق والشوارع العامة لحماية المارة من الشمس الحارقة.