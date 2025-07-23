شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث والتواصل المعرفي و دار العربية للعلوم ناشرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم مركز البحوث والتواصل المعرفي (CRIK) ودار العربية للعلوم ناشرون مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أُطر التعاون العلمي والثقافي والمعرفي بين الجانبين، وذلك انطلاقًا من الرؤى المشتركة في دعم البحث العلمي والنشر الثقافي. وكان من أبرز مجالات التعاون:

النشر المشترك: الاتفاق على تعزيز إصدارات نوعية بين المركز والدار، تشمل الطباعة والتوزيع والترجمة لأعمال بحثية وثقافية في مجالات السياسة، والثقافة، والعلاقات الدولية، والعلوم الإنسانية.

ورش عمل وتدريب: تنظيم دورات وورش مخصصة للباحثين والكتاب في مجالات تحرير النصوص، وأصول النشر، وإدارة الحقوق الفكرية، والتسويق المعرفي.

إقامة الفعاليات: تخطيط لعقد فعاليات مشتركة مثل ندوات ومحاضرات ومعارض كتب داخل المملكة وخارجها، لعرض الإصدارات وتعزيز التواصل بين الكتاب وكل من المجتمع الأكاديمي والجمهور العام.

المكتبة الرقمية: دعم توسيع المكتبة الرقمية للمركز، عبر إدراج إصدارات الدار، بما يسهل الوصول للمحتوى العربي وتوفره للباحثين والمهتمين حول العالم.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور قيادات من المركز والدار العربية

وسيشكل هذا التعاون نموذجًا لشراكة وطنية بين مركز بحث رائد ودار نشر متخصصة، يعزز من انتشار المعرفة والنشر العلمي العربي بجودة ومهنية عالية، وينسجم مع الأجندة الثقافية للمملكة في رؤيتها الطموحة