شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يوضح هل يجوز للعامل أن يبيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان هل يجوز للعامل في متجر أن يبيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟.

وقال السليمان:”هذا يعتمد على العرف إذا كان تعارف في هذا المحل أن يكون فيه الدين فيجوز له في هذه الحالة أو أن يأذن له صاحب المحل بأن يداين الناس”.

وأضاف”فإذا كان العامل يعرف أن هذا عُرف وصاحب المحل يُجيز هذا الأمر ولو لم يوكله جاز له العمل بما تعارف عليه الناس، ولكن إن لم يوكله ولا يُعرف بالعرف أنه يداين الناس فهنا لا يجوز له”٠