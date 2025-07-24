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الزعاق: الذكاء والفطنة من سمات أهل الصحراء..فيديو

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الزعاق: الذكاء والفطنة من سمات أهل الصحراء..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن الذكاء والفطنة من سمات أهل الصحراء.

وقال الزعاق في فيديو: “نحن سكان صحراء واسعة وذات حرارة عالية، وأهلنا أهل تنقل وترحال، ولا يستطيع العيش في كنفها إلا إنسان ذكي وفطن وحافظ”.

وتابع خبير الطقس: “البيئة التي عاشوا بها أجبرتهم أن يكونوا كذلك من الذكاء والفطنة، والنجوم هي الحلقة الواصلة بينهم وبين الحياة في تنقلهم وزراعتهم ومواسمهم من حر وبرد”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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