شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الذكاء والفطنة من سمات أهل الصحراء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن الذكاء والفطنة من سمات أهل الصحراء.

وقال الزعاق في فيديو: “نحن سكان صحراء واسعة وذات حرارة عالية، وأهلنا أهل تنقل وترحال، ولا يستطيع العيش في كنفها إلا إنسان ذكي وفطن وحافظ”.

وتابع خبير الطقس: “البيئة التي عاشوا بها أجبرتهم أن يكونوا كذلك من الذكاء والفطنة، والنجوم هي الحلقة الواصلة بينهم وبين الحياة في تنقلهم وزراعتهم ومواسمهم من حر وبرد”.