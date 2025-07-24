الرياض وجهة التنوع بالتزامن مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت العاصمة الرياض وجهةً نابضةً بالحيوية، ومليئةً بالتنوع ضمن صيف السعودية 2025؛ حيث تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية في أجواء مُبهرة تجمع بين التقنية والترفيه والثقافة، لتقدّم لزوارها القادمين من مختلف دول العالم تجارب لا تُنسى داخل وخارج ميادين التحدي الإلكتروني.

ويمكن القيام بالعديد من الجولات المختلفة بالتزامن مع البطولة، بدايةً من القيام بجولة ممتعة في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) الذي يمثّل وجهةً تجارية وأسلوب حياة عصريًا مدعومةٍ بالبنية التحتية الرقمية، ويضم العديد من التجارب النابضة بالحياة مثل الوادي المخصص للمشاة، والبلازا المالية، والكثير من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية.

وبعدها يمكنك التعرف على عراقة الماضي بزيارة المتحف الوطني السعودي، الواقع في حي المربع، حيث تروي 3,700 قطعة تراثية قصة الإنسان من عصور ما قبل التاريخ حتى الدولة السعودية الحديثة، في تجربة تفاعلية بصرية غنية.

ومن المتحف، توجه إلى حيّ الدحو، أحد أقدم الأحياء النجدية التقليدية، حيث تتنقل بين الأزقة الضيقة وبيوت الطين المحاطة بالنخيل، مستشعرًا ملامح الحياة القديمة في العاصمة قبل أكثر من قرنين، في مشهدٍ لا يزال حيًا وسط الرياض الحديثة.

وبعد جرعة من التراث، يحين وقت المتعة والتسوّق، حيث تجد في سوق طيبة تجربة أصيلة بين محال الذهب، والعباءات، والتحف، بأسعار تنافسية وأجواء لن تُنسى، فيما يمنحك الرياض بارك تجربة عصرية بامتياز، وذلك لأنه يعد من أرقى العلامات التجارية العالمية إلى المطاعم والمرافق الترفيهية المتنوعة، وكل ذلك تحت سقف أضخم مركز تجاري في المدينة.

ولمحبي الطبيعة والمغامرات، تبقى العاصمة محاطة بجمالها الصحراوي، وأبرز معالمها كهف هيت؛ المعلم الجيولوجي الذي تدور حوله قصص مشوقة ويعود عمره لآلاف السنين، ورويت عنه حكايات مثيرة، أبرزها أنه تشكل كتجويف صخري يبلغ عمقه 390 مترًا، داخل جبل بعد أن ضرب جرم سماوي الأرض، أو يمكن زيارة "وادي نمار" الذي يتيح لك مشاهدة تجوّل أسراب البط، وانتشار الأسماك الصغيرة في بحيرة سد الوادي، وهناك تتاح لك فرصة المشي في مسارات المنتزه وسط هواء الطبيعة النقي، وحفيف أشجار النخيل إلى جانب هدير شلالات البحيرة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»؛ التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.