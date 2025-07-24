شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات لمطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوض جهود إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وتؤكد إصرارها على التخريب والدمار.

وأكدت المملكة رفضها التام لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وتدعو المملكة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.