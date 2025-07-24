شكرا لقرائتكم خبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تعزز توطين صناعة الأنظمة الأرضية عبر اتفاقيات تعاون بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البيّاري، وحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وبحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون، وقعت شركة SAMI ، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إتفاقيات تعاون مع ثلاث شركات تركية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية وهي شركة Nurol Makina وشركة FNSS وشركة ASELSAN.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعها المهندس محمد بن سعود الحديب، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية في شركة SAMI، إلى توطين صناعة الأنظمة الأرضية بالمملكة، حيث تركز الاتفاقية الأولى مع شركة Nurol Makina على نقل التقنية والتصنيع للعربات العسكرية التي تصنعها الشركة التركية، في حين ركزت الاتفاقية الثانية مع شركة FNSS للصناعات الدفاعية على نقل تقنية وتصنيع العربات القتالية المدرعة وأبراج الأسلحة التي تتخصص الشركة التركية في صناعتها. من جهتها تهدف الاتفاقية الثالثة مع شركة ASELSAN، إلى نقل التقنية وتوطين التصنيع لأنظمة الأبراج القتالية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في توطين هذه الأنظمة الحيوية ضمن مشاريع العربات القتالية.

ومن المقرر ان تكون عمليات نقل التقنية والتصنيع لكافة هذه الاتفاقيات من خلال مجمع "سامي صناعي للأنظمة الأرضية" والمجدول ان تبدا عمليات التشغيل في الربع الرابع من هذا العام، على أن تنجز هذه المنشأة وفق لأعلى المعايير العالمية لتصنيع الأنظمة الأرضية، حيث سيكون هذا المرفق مركزاً للتميز في صناعة العربات المدرعة رباعية وسداسية الدفع والدفع الثماني، بالإضافة إلى الأبراج المسلحة، ويعمل المجمع وفقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، لتنفيذ عمليات متقدمة غير مأهولة تُدار بواسطة أنظمة ذكية دون تدخل بشري مباشر، تعزز الكفاءة والجودة التشغيلية.

يتولى قطاع الأنظمة الأرضية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الإسهام الفاعل في توطين الصناعات الدفاعية في المملكة من خلال بناء قدرات صناعية متقدمة وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية طوال حياة المنتج وفقا لمتطلبات الجهات المستفيدة.