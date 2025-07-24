شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. استئصال ورم حبلي نادر من قاع جمجمة مريض خلال 35 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجح فريق سعودي متخصص في مستشفى الملك فهد بجدة - عضو تجمع جدة الصحي الثاني - في استئصال ورم حبلي نادر ومعقّد من قاع الجمجمة، خلال ثلاث عمليات جراحية متتالية امتدت على مدار 35 ساعة، ما وضع الفريق ضمن نخبة المراكز القليلة عالميًا التي تجري مثل هذا النوع من العمليات عالية الخطورة والتعقيد.
وقاد الفريق الجراحي الاستشاري الدكتور هاني القرشي، الذي أوضح أن الورم كان في موقع بالغ الحساسية، حيث شكّل ضغطًا مباشرًا على جذع الدماغ والأعصاب القحفية، ما تطلّب تنفيذ خطة علاجية دقيقة متعددة المراحل، استخدمت فيها تقنيات جراحية متقدمة لا تُجرى إلا في مراكز طبية مرجعية على مستوى العالم.
وضم الفريق نخبة من الأطباء المقيمين المتدربين في برنامج الزمالة السعودية لجراحة المخ والأعصاب، من بينهم الدكتور عبدالعزيز باصُرّة، والدكتورة ديمة السحلي، والدكتورة مريم عناني، والدكتور زياد الزهراني، إلى جانب فريق التخدير المتميز بقيادة الدكتور زكريا شوقي والدكتور أحمد الحليلي، وفريق التمريض المتخصص بإشراف يوسف المطيري والممرضتين ميني توماس وبريا.
وقاد الفريق الجراحي الاستشاري الدكتور هاني القرشي، الذي أوضح أن الورم كان في موقع بالغ الحساسية، حيث شكّل ضغطًا مباشرًا على جذع الدماغ والأعصاب القحفية، ما تطلّب تنفيذ خطة علاجية دقيقة متعددة المراحل، استخدمت فيها تقنيات جراحية متقدمة لا تُجرى إلا في مراكز طبية مرجعية على مستوى العالم.
نجاح الجراحة وتماثل المريض للشفاءوأفاد الفريق الطبي أن المريض تماثل للشفاء بشكل كامل، وتمكن من استعادة حياته الطبيعية دون أي عجز عصبي، وهو ما اعتُبر مؤشرًا لنجاح العملية بشكل استثنائي في جميع مراحلها، بدءًا من التشخيص والتخطيط، وحتى التنفيذ والرعاية ما بعد الجراحة.
وضم الفريق نخبة من الأطباء المقيمين المتدربين في برنامج الزمالة السعودية لجراحة المخ والأعصاب، من بينهم الدكتور عبدالعزيز باصُرّة، والدكتورة ديمة السحلي، والدكتورة مريم عناني، والدكتور زياد الزهراني، إلى جانب فريق التخدير المتميز بقيادة الدكتور زكريا شوقي والدكتور أحمد الحليلي، وفريق التمريض المتخصص بإشراف يوسف المطيري والممرضتين ميني توماس وبريا.