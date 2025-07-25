شكرا لمتابعة خبر عن حملة رقابية بالرياض تكتشف تحويل عمائر لوحدات مخالفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الجهات الرقابية في مدينة الرياض أن مخالفات تقسيم الوحدات السكنية تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، في ظل تجاوزات صريحة تمثلت في تحويل عقارات مخصصة لـ15 وحدة إلى أكثر من 40 وحدة مخالفة، وتشهد الأحياء السكنية حملة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية التي تهدد سلامة السكان وتسبب عشوائية، بهدف تطبيق النظام ورفع جودة الحياة.

وأوضح بندر الحربي، مدير تطوير ودعم البلديات بأمانة الرياض، أن الحملة تستهدف مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في العمائر والفلل، وتشمل تقسيمات داخلية أو تجزئة فردية تؤجر بشكل مخالف، إضافة إلى فتح أبواب على الارتدادات غير النظامية لتشكيل وحدات إضافية مخالفة.

وأضاف الحربي أن الحملة أنجزت أكثر من 134 جولة خلال الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، مع استهداف مضاعفة هذا العدد في الأسابيع القادمة، مؤكداً استمرار الجولات والرقابة عبر جميع القنوات والتطبيقات الرقمية، وتوفير آلية للإبلاغ عن المخالفات.