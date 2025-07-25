معرض الكتاب في المدينة المنورة ينطلق في 29 يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجهز هيئة الأدب والنشر والترجمة لافتتاح النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 يوم 29 يوليو الحالي، ويستمر حتى 4 أغسطس المقبل. سيُقام المعرض في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسيشارك فيه أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على أكثر من 200 جناح.

رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أكد أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 يعكس الدعم الكبير من القيادة السعودية لقطاع الثقافة، ويعزز مكانتها الثقافية في السعودية.

يأتي المعرض ضمن مبادرة “معارض الكتاب في السعودية”، ويهدف إلى تعزيز صناعة النشر والوعي الثقافي والمعرفي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المعرض تجربة ثقافية متنوعة تشجع على القراءة وتبرز مواهب الكتّاب والأدباء السعوديين، ويوفر بيئة استثمارية بمعايير عالمية.

يعتبر المعرض فعالية سنوية مهمة تستقطب آلاف الزوار للاطلاع على أحدث الكتب والإصدارات. يتضمن المعرض برنامج ثقافي غني يشمل عروضاً وفعاليات متنوعة تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والأدبي في المملكة.

يتزامن المعرض مع الإجازة الصيفية للمدارس، مما يتيح للطلاب فرصة اكتشاف عالم الكتب وتطوير معارفهم.

وختاماً، يخصص المعرض منطقة تفاعلية للأطفال تضم أنشطة تعليمية ومهارية لتعزيز قدراتهم الإبداعية وتعزيز قيم القراءة والتعلم لدى جيل المستقبل.