أول إجراء من سوريا ضد "وئام وهاب" بعد تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق

موقع الخليج 365: أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قراراً بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وذلك على خلفية تصريحات دعا فيها إلى مهاجمة القصر الجمهوري في العاصمة السورية.

ميليشيا مسلحة

ويواجه وهاب تهماً تتعلق بـ"التهجم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، والتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة في لبنان لمواجهة الدولة السورية"، بحسب نص الدعوى.

الهجوم على القصر

وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات أطلقها وهاب عقب أحداث محافظة السويداء، أعلن خلالها عن انطلاق تشكيل مسلح جديد تحت اسم "جيش التوحيد"، داعياً أبناء الطائفة الدرزية إلى "المقاومة بالسلاح"، موجهاً كلامه إلى أهالي جبل الشيخ بقوله: "فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصراً".