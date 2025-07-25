بعد فقدان أبنائه الستة.. وفاة والد أطفال دلجا المصريين

موقع الخليج 365: توفي والد الأطفال الستة ضحايا واقعة قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا في مصر، داخل العناية المركزة، بعد أيام من تلقيه العلاج إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

ويذكر أن الأب نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة ، حتى إعلان وفاته رسميًا صباح اليوم.

وتأتي وفاة الأب بعد وفاة الطفلة السادسة من أبنائه، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى أيضًا، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد توصلت إلى تعرض أطفال دلجا المتوفين الستة لتسمم من مبيد حشري نادر الاستعمال، ولا يوجد له علاج مضاد حتى الآن.