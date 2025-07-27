الضمان الاجتماعي يوضح آلية تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن تحديث بيانات المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية بات يتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتجنب الازدحام في المكاتب الحكومية. يأتي هذا في إطار الحرص على دقة قاعدة البيانات وضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون توقف أو تعطّل، وهذا سنوضحه عبر موقع الخليج 365

خطوات تحديث البيانات عبر المنصة الوطنية

يمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة الوطنية للدعم الاجتماعي باستخدام حسابه الرسمي (البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل)، ثم النقر على خيار “تحديث البيانات الشخصية”. بعد الدخول، يتم مراجعة البيانات الأساسية مثل عدد أفراد الأسرة، مصدر الدخل، ومكان الإقامة. في حال وجود تغيير في الحالة الاجتماعية أو دخل جديد كـ معاش أو توظيف، يُطلب إضافة المستندات المناسبة بصيغة واضحة. في النهاية، يضغط المستخدم على زر “إرسال الطلب” ليتم رفع التحديث لمراجعة الجهات المعنية.

ماذا يحدث بعد إرسال طلب التحديث؟

بعد إرسال الطلب، تصدر المنصة إيصالًا إلكترونيًا يحتوي على كود الطلب وتاريخ تقديمه، ويُمكن للمستفيد الاستعلام لاحقًا عن حالة الطلب. إذا كانت البيانات الجديدة خاصة بالأسر ذات الدخل المحدود أو حالات الطوارئ، تُراجع الوزارة الطلب خلال 7 أيام عمل، ويُرسل إشعار بنتيجة المراجعة عبر رسائل SMS أو البريد المسجل. في حال قبول التحديث، يتم تفعيل الدعم بحسب الحالة المحدثة، وإلا يُطلب مستند إضافي أو يُرفض الطلب مع إرفاق سبب الرفض.