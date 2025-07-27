نداء عاجل لجميع التابعين!! انتبهوا عدم إتمام هذا الإجراء يؤدي لعدم الأهلية في الضمان المطور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال بيان رسمي عاجل أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نداء عاجل إلى جميع أصحاب طلبات دعم الضمان الاجتماعي المطور بالأخص التابعين؛ وهو ما يدور حول إجراء ضرورة لا بد من القيام به وإلا كانت النتيجة عدم الأهلية.

أما الإجراء فهو أن تأكيد التبعية؛ حيث إن رب الأسرة وقت تسجيل طلب الدعم يقوم بإدخال بيانات جميع التابعين في الأسرة، ومن بعدها تقوم وزارة الموارد بإرسال إشعار إلكتروني لكل تابع من أجل تأكيد تبعيته لهذا العائل.

ومن ثم فإن التابع الذي لا يقوم بالتأكيد على هذا الإشعار واعتماد الطلب، يتم اعتبار هذا على أن الطلب غير مكتمل وبالتالي تكون الأسرة كلها غير مؤهلة للحصول على دعم الضمان.