تركي آل الشيخ يعد بتحقيق طلبات تجاوزت المليون في مشروع “على خطاه” قبل افتتاح “طريق الهجرة” في نوفمبر 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد تجاوز طلبات مشروع “على خطاه” حاجز المليون من إندونيسيا، أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على بذل كافة الجهود لإنجاح هذا المشروع الذي سيفتتح رسميًا في نوفمبر المقبل.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، شكر آل الشيخ ولي العهد الأمير على دعمه اللا محدود للمشروع، معبرًا عن شكره لأميري المدينة المنورة ومكة المكرمة على دعمهما الكامل أيضًا.

وأشار آل الشيخ إلى أن الطلبات لزيارة طريق الهجرة في تجربة “على خطاه” وصلت إلى مليونية، مؤكدًا أنه سيتم توفير حافلات “دفع رباعي” لتسهيل تجربة الزوار.

مشروع “على خطاه” يهدف إلى تطوير طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ويشمل تطوير 41 معلمًا تاريخيًا على طول الطريق، مع تركيز على الجوانب التاريخية والروحية للهجرة.

تقدم المشروع تجربة تفاعلية للزوار، من خلال عروض تفاعلية ومرئية، بالإضافة إلى متحف الهجرة النبوية ومناطق للخدمات والمبيت والترفيه على طول الطريق.

من المتوقع أن يكون افتتاح مشروع “على خطاه” في نوفمبر المقبل حدثًا مميزًا يجذب الملايين من الزوار للاستمتاع بتجربة تاريخية وروحية فريدة.

