شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من موجات تسونامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من الزائرين والمقيمين إلى التقيد التام بتعليمات السلامة والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية اليابانية بشأن موجات تسونامي محتملة الحدوث.
وقالت السفارة :”نهيب بالمواطنين الزائرين والمقيمين اتباع تعليمات السلامة بعد تحذير السلطات اليابانية من موجات تسونامي محتملة على السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ، بما فيها طوكيو والمناطق المجاورة”٠
وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرًا من موجات تسونامي محتملة على السواحل المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك العاصمة طوكيو والمناطق المجاورة، داعية إلى رفع درجات الاستعداد واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.