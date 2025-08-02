“تشمل المصايف” تحذير من حالة مطرية غزيرة على مناطق السعودية اليوم السبت 2 أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق المركز الوطني للأرصاد تحذير عاجل إلى سكان بعض مناطق المملكة العربية السعودية اليوم السبت 2 أغسطس 2025 وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها كلٌ من جازان، نجران، جازان، مكة المكرمة وذلك بشدة متوسطة إلى غزيرة لدرجة جريان السيول مع زخات من البرد، إلا أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية ومناطق المصايف.

أما بالنسبة للرياح فقد شملها التحذير بحيث إنها تكون نشطة بسرعة تزيد عن 50 كم/ ساعة وتعمل على إثارة الغبار والعوالق الترابية خاصةً على أرجاء المدينة المنورة والمناطق السابقة.

درجة الحرارة في السعودية اليوم السبت

بالنسبة لدرجات الحرارة فهي ما تزال في وضع الارتفاع على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بداية شهر أغسطس 2025، وبالتالي فإن الطقس العام يميل إلى الحرارة وشدة الحرارة على النحو التالي: