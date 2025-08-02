اعتبارًا من اليوم | فتح باب التوظيف لدى 6 قطاعات في الداخلية السعودية.. والتسجيل عبر هذا الرابط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للشؤون العسكرية أنه قد طرحت مجموعة من الوظائف في 6 قطاعات وذلك على رتبة جندي، ومن ثم فقد دعت الراغبين في التقديم عليها سرعة التسجيل من خلال منصة أبشر توظيف.

هذا مع الإشارة إلى أن باب التسجيل قد فتح رسميًا اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025/ 8 صفر 1447 هـ، على أن يستمر حتى يوم الخميس 7 أغسطس 2025/ 13 صفر 1447 هـ.

مع العلم أن القطاعات التي تتوفر فيها تلك الوظائف هي كلٌ من؛ المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لحرس الحدود، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة للجوازات، قوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية.

طريقة التسجيل في وظائف الداخلية السعودية

كما سبق الذكر أن التقديم على وظائف وزارة الداخلية في السعودية إلكتروني من خلال منصة أبشر، وعليه نشارك آلية تقديم الطلب وذلك على النحو التالي: