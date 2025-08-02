الداخلية الكويتية تحذر من هذه المخالفة أثناء القيادة.. كاميرات الذكاء الاصطناعي ترصدك بالحال وتغرمك 100 دينار

في خطوة جديدة لتعزيز السلامة المرورية، اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بقطاع المرور والعمليات بدء تركيب كاميرات الرصد الآلي بالذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات عرقلة حركة السير وعدم الالتزام بمدلول الخطوط الأرضية.

كاميرات الذكاء الاصطناعي ترصدك بالحال وتغرمك 100 دينار

وأكد أن الغرامة تسجل مباشرة على مالك المركبة في حال رُصدت المخالفة على مركبته، وذلك ضمن منظومة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد السلامة.

وتشمل المخالفات التي ترصدها هذه الكاميرات استخدام الجوال أثناء القيادة، والتجاوزات غير النظامية، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، وغيرها من السلوكيات التي تمثل خطرًا على حياة السائقين والمارة.

ودعت الوزارة جميع قائدي المركبات إلى الالتزام التام بقواعد وآداب المرور والتقيد بالخطوط الأرضية والعلامات المرورية وتجنب التجاوز على حقوق الآخرين في الطريق لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق السلامة المرورية وضمان تدفق الحركة بانسيابية على مختلف الطرق.

المصدر‏‏:- https://www.tiktok.com/@alziadiq8/video/7491026860223106324