تقييم وتصنيف جودة العسل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فحص وتقييم جودة العسل

أطلقت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك مبادرة جديدة خلال مشاركته في مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثالث. وتتمثل هذه المبادرة في إطلاق عربتين متخصصتين لدعم النحالين وتعزيز جودة منتجات العسل.

العربة الأولى مخصصة لفحص جودة العسل، حيث تقوم بفحص العسل ميدانيا باستخدام تقنيات دقيقة تساعد على تحديد التحديات الصحية التي قد تواجه العسل. كما تقدم العيادة استشارات وإرشادات مهنية للنحالين لتحسين جودة منتجاتهم وزيادة الإنتاجية.

أما العربة الثانية، فهي مخصصة لفرز وتسويق العسل، حيث تقدم خدمات تحليلية فورية لعينات العسل المشاركة في المهرجان. وتقوم بتقييم جودة المنتج وتقديم تقارير فنية تساعد النحالين على تحسين جودة إنتاجهم والتزامهم بمعايير السلامة والجودة.

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الثقة في العسل المحلي وتعزيز فرص تسويقه، مما يعود بالنفع على النحالين والمستهلكين على حد سواء.

العسل يعتبر منتجا طبيعيا ذو قيمة غذائية عالية، وبفضل مثل هذه المبادرات يمكن الحفاظ على جودته وضمان توفره بشكل مستمر في الأسواق.

فحص العسل وتقييم جودته، مبادرة تستحق الاهتمام والتقدير، وتعكس الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.