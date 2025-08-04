165 فرصة عمل متاحة لحملة الشهادات التقنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إطلاق 165 مشروعًا خاصًا للخريجين والخريجات، بدعم من معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” في عام 2024. وأكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة، فهد العتيبي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار برامج الدعم التي تنفذها المؤسسة لتعزيز مجال ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الخريجين من الكليات التقنية والمعاهد.

وأوضح العتيبي أن عدد الخريجين والخريجات الذين استفادوا من دورات برنامج تطوير مهارات رواد الأعمال بمعهد ريادة بلغ 9316 خريجًا وخريجة خلال العام الماضي. كما وصل عدد الذين نجحوا في دورات “ابدأ مشروعك” إلى 121 خريجًا وخريجة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساهمت في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتأهيل الكوادر البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والناشئة.